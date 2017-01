TNT Film 20:15 bis 22:00 Fantasyfilm Falsches Spiel mit Roger Rabbit USA 1988 16:9 20 40 60 80 100 Merken Roger Rabbit bittet Detective Eddie Valiant, seine Frau zu beschatten und Beweise für ihre Untreue zu finden. Als kurz darauf ihr Liebhaber ermordet wird, fällt der Verdacht natürlich sofort auf Roger. Um seinen Freund zu befreien, beginnt Eddie mit Nachforschungen, die Roger entlasten sollen. Doch die führen ihn von einer brenzligen Situation in die nächste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bob Hoskins (Eddie Valiant) Christopher Lloyd (Richter Doom) Joanna Cassidy (Dolores) Stubby Kaye (Acme) Alan Tilvern (R.K. Maroon) Richard Le Parmentier (Lt. Santino) Joel Silver (Raoul, der Regisseur) Originaltitel: Who Framed Roger Rabbit Regie: Robert Zemeckis, Richard Williams Drehbuch: Jeffrey Price, Peter S. Seaman Kamera: Dean Cundey Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 12