TNT Comedy 20:15 bis 20:35 Comedyserie Two and a Half Men Tattoo-Tata USA 2013 16:9 Merken Jake besucht Alan und hat seine Freundin Tammy, eine 36-jährige Mutter von drei Kindern und Besitzerin eines Tattoo-Studios, im Schlepptau. Als Alan und Tammy ins Gespräch kommen, erscheint sie Alan viel vernünftiger als zunächst vermutet und er ist ein wenig beruhigter. Doch der Frieden hält nicht lange und bald schon kommt es zu einem riesengroßen Streit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Jaime Pressly (Tammy) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey Mackelroy) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Jim Patterson, Matt Ross, Max Searle Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12