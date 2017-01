Syfy 20:15 bis 21:00 Fantasyserie Dominion Verrat USA 2015 Stereo 16:9 Merken Michael (Tom Wisdom) und Gabriel (Carl Beukes) greifen mit vereinten Kräften New Delphi an und durchbrechen schon bald die Mauern der Stadt. Alex (Christopher Egan) verbündet sich mit Julian (Simon Merrells), um Michael und Gabriel aufzuhalten. Sie wollen Michael gefangen nehmen, um so Gabriel zu ködern. In der Zwischenzeit macht David (Anthony Stewart Head) gemeinsame Sache mit den Rebellen, um Vega aufzuteilen und Claire (Roxanne McKee) zu besiegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Egan (Alex Lannen) Tom Wisdom (Michael) Roxanne McKee (Claire Riesen) Carl Beukes (Gabriel) Shivani Ghai (Arika) Luke Allen-Gale (William Whele) Kim Engelbrecht (Sgt. Noma Walker) Originaltitel: Dominion Regie: Robert Mandel Drehbuch: Vaun Wilmott, Marc Halsey, Peter Schink, Scott Stewart, Katie Gruel, Jerry Shandy Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 16