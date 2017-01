Das Erste 22:45 bis 23:30 Dokumentation Organspende - zwischen Tod und Hoffnung D 2017 2017-01-23 04:45 Stereo Untertitel HDTV Merken Spätestens wenn die Krankenkasse mal wieder an das Ausfüllen des Organspende-Ausweises erinnert, ist jeder mit der Frage konfrontiert: Sollen meine Organe nach meinem Tod anderen, sterbenskranken Menschen zur Verfügung stehen - oder will ich das nicht? Die meisten Menschen drücken sich vor einer Entscheidung - auch, weil sie sich zu wenig informiert fühlen. Bin ich wirklich tot, wenn mir die Organe entnommen werden? Was heißt "Hirntod" überhaupt? Und zeigen die jüngsten Skandale nicht, dass da irgendwie nicht alles mit rechten Dingen zugeht bei der Organtransplantation? "Die Story im Ersten" zeigt, was genau vor einer Organspende abläuft, an welchen Stellen in jüngster Zeit getrickst wurde - und begleitet schwerkranke Patienten, die auf ein neues Organ hoffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Organspende - zwischen Tod und Hoffnung Regie: Patrick Hünerfeld