National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokusoap Outsiders - Leben in der Wildnis Der Preis der Freiheit USA 2016 2017-01-24 09:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Ob es um die Versorgung mit Lebensmitteln und Medizin oder um den Kampf mit den Urgewalten geht - das Leben in der Freiheit hat seinen Preis. In Arkansas etwa neigen sich Joes Vorräte dem Ende zu, also muss er auf die Jagd gehen. So wie es aussieht, steht Wildschwein auf dem Speiseplan. Doc wiederum ist krank, so dass sich Jeanny in den Wäldern rund um ihr Baumhaus auf die Suche nach Medizin begibt. Bärenklaue hingegen feiert sein zehnjähriges Jubiläum in den Bergen - und zwar an der Stelle, wo sich sein erstes Camp befand. Auf Beaver Island machen derweil gewaltige Stürme Dan das Leben schwer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Outsiders: Living Off the Edge