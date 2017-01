ARTE 00:35 bis 02:05 Drama Um jeden Preis D, DK 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Maria hat alles: Erfolg, Macht, Geld, Schönheit und Liebe. Doch trotz alledem wird ihr Leben von nur einem einzigen Wunsch dominiert: Sie will ein Kind. Dieses letzte und entscheidende Puzzlestück, das ihr zur Vervollständigung ihres Glückes fehlt, ist weder mit Geld noch mit Macht zu bekommen. Seit zehn Jahren versucht sie, schwanger zu werden und ein Kind auszutragen. Doch nach einer weiteren Fehlgeburt eröffnet ihr der Arzt, dass er dafür keine Chance mehr sieht. Maria aber ist nicht bereit, dieses Urteil zu akzeptieren. Als die Mitarbeiterin einer Kinderschutzorganisation in Marias Speditionsfirma von Kinderprostitution entlang der Lkw-Routen im deutsch-tschechischen Grenzgebiet berichtet, trifft sie eine folgenschwere Entscheidung: Getrieben von ihrem zwanghaften Kinderwunsch beschließt sie, auf eigene Faust in das Grenzgebiet zu reisen. An einer Raststätte trifft sie auf den kleinwüchsigen Junkie Christian, genannt Petit, der dort drogensüchtig, ohne Job und ohne Geld gestrandet ist. Maria nutzt ihre Chance: Sie bietet Petit zuerst eine Mitfahrgelegenheit und dann Geld, viel Geld, wenn er ihr ein Baby von einer der blutjungen Prostituierten besorgt. Der Plan scheint zunächst zu funktionieren, Maria ist überglücklich mit dem Baby, das sie "gerettet" hat. Doch damit hat sie eine Grenze überschritten und landet in einem grausamen und gefährlichen Sumpf aus Missbrauch und Brutalität. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kim Basinger (Maria) Peter Stormare (der Russe) Jordan Prentice (Petit) Sebastian Schipper (Peter) Robert Hunger-Bühler (Magnus) Anouk Wagener (Anouk) Nina Fog (Nina) Originaltitel: I Am Here Regie: Anders Morgenthaler Drehbuch: Anders Morgenthaler Kamera: Sturla Brandth Grøvlen Musik: Jóhann Jóhannsson Altersempfehlung: ab 12