Après avoir cherché, trouvé et tué ceux qui ont kidnappé sa fille dans Taken, c'est au tour de l'ex-agent de la CIA Bryan Mills d'être traqué. Dans ce 3ème volet Liam Neeson est accusé à tort du meurtre de son ex-femme, mais celui-ci s'enfuit avant d'être arrêté afin de prouver son innocence. L'agent Franck Dolzer se lance alors à sa poursuite tandis qu'un dangereux criminel menace sa fille .