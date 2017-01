ARD alpha 22:00 bis 23:00 Magazin Planet Wissen Extra Rückkehr der Wildtiere Rückkehr der Wildtiere D 2017 2017-01-24 11:00 16:9 Merken Der Wolf war in Deutschland längst ausgerottet, doch heute sind einzelne Rudel wieder hier zu Hause. Auch der Biber war in Europa nur noch selten zu finden und die Kegelrobbe durch Jagd, Krankheiten und Umweltgifte an Nord- und Ostsee verschwunden. Inzwischen bemüht man sich, die Tiere wieder hier anzusiedeln oder dafür zu sorgen, dass ihr natürlicher Lebensraum erhalten bleibt. Zu Gast bei "Planet Wissen" waren im vergangenen Jahr Menschen, die sich voll und ganz für diese Wildtiere einsetzen: Die Biologin Gesa Kluth und der Wolfsforscher Sebastian Koerner kämpfen für die Rückkehr von Wölfen nach Deutschland. Bettina Sättele kümmert sich als "Biberbeauftragte" um die Verständigung zwischen Biber und Mensch. Der Forschungstaucher Robert Marc Lehmann und der Meeresbiologe Abbo van Neer beobachten Robben und ihren Lebensraum rund um die Hochseeinsel Helgoland. In "Planet Wissen Extra" zeigt Birgit Klaus rückblickend die schönsten Sendungsausschnitte, die vom Einsatz dieser Menschen für die Wildtiere berichten. Gäste im Studio: Gesa Kluth, kämpft für die Rückkehr der Wölfe Sebastian Koerner, erforscht das Verhalten von Wölfen Bettina Sättele, Biologin und Biberbeauftragte Robert Marc Lehmann, Forschungstaucher und Robbenexperte Abbo von Neer, Meeresbiologe In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Klaus Gäste: Gäste: Gesa Kluth (Biologin), Sebastian Koerner (Wolfsforscher) Originaltitel: Planet Wissen Extra