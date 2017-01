Classica 22:10 bis 23:15 Oper Purcell, Dido and Aeneas GB 2009 Stereo 16:9 Merken Aus dem Royal Opera House Covent Garden, London: "Dido and Aeneas" von Henry Purcell (1659-1695). Musikalische Leitung: Christopher Hogwood - Inszenierung und Choreographie: Wayne McGregor. Mit Sarah Connolly (Dido), Lucas Meachem (Aeneas), Lucy Crowe (Belinda), Sara Fulgoni (Sorceress), dem Royal Ballet und dem Orchestra of the Age of Enlightenment. Dido, Königin von Karthago, hat sich in den trojanischen Helden Aeneas verliebt. Die Zauberin stürzt Dido ins Unglück: Ein Geist in Gestalt Merkurs überbringt Aeneas den Auftrag, nach Italien aufzubrechen. Das Paar nimmt Abschied, Dido kann nicht weiterleben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Connolly (Dido) Lucas Meachem (Aeneas) Lucy Crowe (Belinda) Sara Fulgoni (Sorceress) Originaltitel: Purcell: Dido and Aeneas Drehbuch: Sarah Connolly, Lucas Meachem, Lucy Crowe, Sara Fulgoni Musik: Henry Purcell