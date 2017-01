Classica 20:15 bis 21:40 Musik Bruckner, Sinfonie Nr. 4 Es-Dur D 1983 Stereo 16:9 Merken Sergiu Celibidache (1912-1996) war eine Ausnahmeerscheinung im internationalen Musikbetrieb. Bekannt waren seine langsamen, überbreiten Tempi als Resultat seines Willens zur Deutlichkeit in der Wiedergabe, seine unnachgiebige Verweigerung gegenüber der Schallplatte, die er für die Pest jeglicher wahren Musikkultur hielt, und sein unerschütterlicher Glaube an den magischen Augenblick der Konzertaufführung. Besonders gefeiert wurden seine Interpretationen der Sinfonien Bruckners. Diese Aufnahme mit Celibidache und den Münchner Philharmonikern entstand im Herkulessaal der Münchner Residenz . In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Bruckner, Sinfonie Nr. 4 Es-Dur Musik: Anton Bruckner