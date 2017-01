Sky Action 23:30 bis 01:05 Drama Spring Breakers USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vier College-Girls (u.a. Selena Gomez, Vanessa Hudgens) sind heiß auf den Spring Break. Das nötige Reisegeld besorgen sie sich kurzerhand bei einem Überfall und schon stürzen sie sich in die rauschende Dauerparty. Als sie wegen Drogenbesitz im Knast landen, bezahlt der rappende Gangster Alien (James Franco) die Kaution. Fasziniert von dem coolen Macker, greifen die Mädels bald selbst zur Waffe. - Britney Spears trifft auf Maschinenpistolen: In seinem pulsierenden Jugendporträt macht Kultfilmer Harmony Korine ("Kids") aus süßen Disney-Stars sexy Riot-Girls. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Franco (Alien) Selena Gomez (Faith) Vanessa Hudgens (Candy) Ashley Benson (Brit) Rachel Korine (Cotty) Gucci Mane (Archie) Heather Morris (Bess) Originaltitel: Spring Breakers Regie: Harmony Korine Drehbuch: Harmony Korine Kamera: Benoît Debie Musik: Cliff Martinez, Skrillex Altersempfehlung: ab 18