Sky Krimi 22:40 bis 23:30 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 188 Wer stört, stirbt D 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Ermordung von Feil-AG-Manager Dietmar Güntzel sowie der Einbruch in seinem Haus geben der Polizei Rätsel auf. Offenbar gab es in letzter Zeit Ärger mit seinem Kollegen Fabian Seydel wegen Unregelmäßigkeiten bei der Auftragsvergabe. Doch Seydel hat ein Alibi für die Tatzeit. Erst die Pathologin Dr. Kern bringt die Kommissare Korbinian Hofer und Sven Hansen auf die richtige Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Igor Jeftic (Sven Hansen) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Paul Milbers, Michael Pohl Kamera: Erich Krenek Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6