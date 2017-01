Als Markus Rombach vor ihr steht, läuft Hauptkommissarin Marie Brand (Mariele Millowitsch) ein eiskalter Schauer über den Rücken. Sieben Jahre zuvor hatte er ihren Vater, einen Kölner Polizisten, erschossen. Marie zieht sich in ihr Wochenendhaus zurück, in dem prompt Rombach auftaucht. Er fordert von Marie, sie solle ihm vergeben und ihm helfen, den Mord an seiner Tochter vor 17 Jahren aufzuklären. - Düstere, temporeiche Story. Der inzwischen 11. Fall für Mariele Millowitsch als Marie Brand. In Google-Kalender eintragen