Heimatkanal 23:20 bis 00:05 Familiensaga Forsthaus Falkenau Ölfieber in Küblach D 2005 Stereo Merken Bauer Kreittmayr ist der Verzweiflung nahe. Seine Forellen sterben. Er ist sich sicher, dass Stefan Brenner Schuld an der Misere hat. Dieser sucht nämlich per Schallwellenuntersuchung auf seinem Grund nach Öl und ist überzeugt davon, durch unerschöpfliche Erdölvorkommen reich zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Anja Schüte (Sophie von Haunstein) Bruni Löbel (Oma Herta) Walter Buschhoff (Vinzenz Bieler) Michael Wolf (und andere) Julia Grimpe (Anna) Nicole Schmid (Rica) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Andreas Drost Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Wolfgang Mayer Musik: Bernhard Zeller