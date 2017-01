Heimatkanal 20:15 bis 21:45 Heimatfilm Da wo das Glück beginnt D, A 2006 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Seit einem Jahr lebt der verwitwete Hansi Sandgruber (Hansi Hinterseer) nun mit seiner neuen Liebe, der ebenso charmanten wie selbstbewussten Reporterin Christl Huber (Simone Heher), auf dem Branderhof. Seine Mutter Irmi (Ingrid Burkhard) sieht in der jungen Frau schon ihre nächste Schwiegertochter. Hansi will demnächst mit Christl nach Australien reisen, um deren Mutter kennen zu lernen. Da taucht ausgerechnet während eines romantischen Abendessens zu zweit der völlig verstörte Benni (Rafael Haider) auf dem Branderhof auf. Als Hansi erfährt, dass der Zwölfjährige seit dem plötzlichen Tod seines Grossvaters Vollwaise ist, beschliesst er, ihn bei sich aufzunehmen, bis das Jugendamt eine Adoptivfamilie gefunden hat. Damit beschwört Hansi nicht nur einen schweren Konflikt mit seinem egoistischen Bruder Franz (Günther Waidacher) herauf, sondern auch eine Krise in der Beziehung mit Christl, die sich - nicht ganz zu Unrecht - vernachlässigt fühlt. Was Hansi nicht ahnt: Auch seine Intimfeindin Viktoria Perterer (Anja Kruse) hat ein Interesse an dem Jungen. Sie ist allerdings weniger an seinem Wohlergehen interessiert als vielmehr an seinem Erbe. Nach ihren Plänen soll nämlich der Hof, den Benni von seinem Grossvater geerbt hat, einem Sessellift weichen - ein Projekt, das ihr einen grossen Gewinn, den kleinen Almbauern aber kaum Vorteile einbringen würde. Dies will Hansi um jeden Preis verhindern. Die Situation spitzt sich zu, als Christl nach einem Streit mit Hansi den Hof verlässt und die intrigante Viktoria mit Franzens Hilfe das vorläufige Sorgerecht für Benni zugesprochen wird. Auch der fünfte Teil der beliebten Familiensaga um die Sandgrubers erzählt eine Geschichte von Vertrauen und Liebe, Tradition und Familie. Im Zentrum steht wieder Publikumsliebling Hansi Hinterseer, Ex-Skirennfahrer und Schlagersänger, dem die Rolle des charismatischen Bergbauern und Menschenfreundes auf den Leib geschrieben wurde. Mit von der Partie sind erneut Anja Kruse, Günter Waidacher, Ingrid Burkhard und zum zweiten Mal Simone Heher. Gedreht wurde "Da wo das Glück beginnt" an Originalschauplätzen in Österreich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hansi Hinterseer (Hansi Sandgruber) Simone Heher (Christl Huber) Anja Kruse (Viktoria Perterer) Rafael Haider (Benni Salcher) Günter Waidacher (Franz Sandgruber) Evamaria Salcher (Katharina "Kathl" Sandgruber) Ingrid Burkhard (Irmgard "Irmi" Sandgruber) Originaltitel: Da wo das Glück beginnt Regie: Karl Kases Drehbuch: Eduard Ehrlich Kamera: David Sanderson Musik: Hannes M. Schalle Altersempfehlung: ab 6