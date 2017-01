Sky Cinema Family HD 20:25 bis 21:50 Komödie Lieber Weihnachtsmann F, B 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der 6jährige Antoine (Victor Cabal) wünscht sich nichts sehnlicher, als einmal mit dem Weihnachtsmann auf seinem Schlitten zu fahren. Bis er in der Nacht vor Weihnachten auf seinen Balkon auftaucht. Natürlich nicht der echte Weihnachtsmann, sondern nur ein Einbrecher (Tahar Rahim) auf Raubzug über den Dächern Paris'. Aber Antoine ist der festen Überzeugung, dass sein Wunsch in Erfüllung gegangen ist und lässt sich nicht abwimmeln. - Charmante Weihnachtskomödie vom Regisseur von "Eyjafjallajökull - Der unaussprechliche Vulkanfilm". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tahar Rahim (Le Père Noël) Victor Cabal (Victor) Annelise Hesme (La mère) Michaël Abiteboul (Le Père Fouettard) Philippe Rebbot (Camille) Amélie Glenn (Marie) Jean-François Cayrey (Policier métro) Originaltitel: Le Père Noël Regie: Alexandre Coffre Drehbuch: Rachel Palmieri, Fabrice Carazzo, Alexandre Coffre, Laurent Zeitoun, Carol Noble, Yoann Gromb Kamera: Pierre Cottereau Musik: Klaus Badelt Altersempfehlung: ab 12