Sky Atlantic HD 21:00 bis 22:00 Serien Deckname Quarry Carnival of Souls USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Joni (Jodi Balfour) setzt Mac (Logan Marshall-Green) unter Druck, endlich ihr Haus zu verkaufen. Doch der nimmt stattdessen einen neuen Auftrag des "Brokers" an, einen gewichtigen lokalen Drogengangster auszuschalten. Buddy (Damon Herriman) steckt eine neue Position für sich ab: Er will künftig als unabhängiger Auftragnehmer für den "Broker" arbeiten. Detective Olsen (Josh Randall) muss unterdessen private und berufliche Rückschläge wegstecken. - Vom Vietnamveteran zum Auftragskiller: Serienspannung im 70er-Look, von den Machern von "True Detective" und "Banshee". Bildergalerie Schauspieler: Logan Marshall-Green (Quarry) Jodi Balfour (Joni) Peter Mullan (The Broker) Nikki Amuka-Bird (Ruth) Damon Herriman (Buddy) Edoardo Ballerini (Karl) Jason Ament (Sawed Off) Originaltitel: Quarry Regie: Greg Yaitanes Drehbuch: Michael D. Fuller, Graham Gordy Musik: Kris Dirksen Altersempfehlung: ab 16