März 1996: Mehrere Bergsteiger-Expeditionen erreichen das Basis-Lager am Mount Everest und bereiten sich auf den gefährlichen Aufstieg zum Gipfel vor. Angeführt von zwei erfahrenen Bergführern (Jason Clarke, Jake Gyllenhaal) wollen die beiden Teams das große Abenteuer wagen. Doch der Trip auf das Dach der Welt endet in einer Katastrophe. - Atemberaubende Abenteuer-Action in schwindelerregender Höhe, vom "2 Guns"-Regisseur nach wahren Ereignissen inszeniert. In Google-Kalender eintragen