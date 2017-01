NDR 23:15 bis 00:30 Komödie Die anonymen Romantiker F 2010 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zartbitter, samtig süß, raffiniert aromatisch: In der Herstellung verführerischer Schokoladenkreationen ist Angélique äußerst erfinderisch. Doch wenn sie jemanden ansprechen muss, fällt die junge Frau fast in Ohnmacht. Der Unternehmer Jean-René, der eine Schokoladenmanufaktur führt, leidet an demselben Problem und gerät im Umgang mit Menschen schnell in Panik. Während Angélique ihrer Hypersensibilität in einer Selbsthilfegruppe zu Leibe rückt, versucht Jean-René seine Hemmungen mittels Einzeltherapie zu überwinden. Als Angélique aufgrund einer Verwechslung in Jean-Renés Manufaktur die neue Stelle als Vertriebskraft antritt, sind die Hürden, die sie überwinden muss, enorm. Doch verglichen mit Jean-Renés Angst vor den eigenen Gefühlen, ist ihre Lage fast ein Kinderspiel. Denn Jean-René verliebt sich in seine neue Mitarbeiterin und versucht nun, der für ihn außerordentlichen Herausforderung einer romantischen Annäherung mit unorthodoxen Mitteln zu begegnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Benoît Poelvoorde (Jean-René Van Den Hugde) Isabelle Carré (Angélique Delange) Lorella Cravotta (Magda) Lise Lamétrie (Suzanne) Swann Arlaud (Antoine) Pierre Niney (Ludo) Jacques Boudet (Rémi) Originaltitel: Les Émotifs anonymes Regie: Jean-Pierre Améris Drehbuch: Jean-Pierre Améris, Philippe Blasband Kamera: Gerard Simon Musik: Pierre Adenot