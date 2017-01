Sky Sport HD (1) 21:45 bis 00:00 Handball Handball: Velux EHF Champions League KS Vive Tauron Kielce (PL) - MVM Veszprém (H), Finale, Final Four in Köln 16:9 Dolby Digital HDTV Merken 28 Teams sind in der CL-Saison 2015/16 gestartet, vier Vereine kamen ins Final4 nach Köln, zwei davon ins große Endspiel, doch nur eine Mannschaft kann sich mit der Krönung in der Königsklasse unsterblich machen. Paris Saint-Germain, KS Kielce, MVM Veszprém oder THW Kiel - wer wird die Nachfolge des FC Barcelona antreten? Im vergangenen Jahr sicherten sich die Katalanen den Titel gegen Veszprém mit einem 28:23. In dieser Saison steht durch Barcelonas Viertelfinal-Aus fest, dass es 2016 keine Titelverteidigung geben wird. Aus deutscher Sicht liegen alle Hoffnungen auf Rekordmeister Kiel, der nach 2007, 2010 und 2012 die Trophäe zum vierten Mal holen möchte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie