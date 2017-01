Spiegel Geschichte 22:35 bis 23:25 Dokumentation Colonia Dignidad - Die wahre Geschichte D Stereo 16:9 Merken Colonia Dignidad in der südchilenischen Provinz war wie ein kleiner faschistischer Modellstaat: Der deutsche Prediger Paul Schäfer führte die Sekte, die nach außen den Anschein einer makellosen Gemeinde erweckte, in Wahrheit aber mit dem chilenischen Diktator Pinochet zusammenarbeitete. Regimegegner wurden dort gequält und getötet. Paul Schäfer wurde im Jahr 2006 wegen sexuellen Missbrauchs an 26 Kindern zu 20 Jahren Haft verurteilt. Die Dokumentation zeigt eine dramatische Innenansicht vom unfreien Leben, von Missbrauch und Folter in der Kolonie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Colonia Dignidad - Die wahre Geschichte