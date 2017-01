Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:00 Dokumentation Camp X - Die Schule der Spione Die ersten Geheimagenten CDN 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: 1941 spitzt sich die Lage in Europa zu. Die deutsche Wehrmacht hat den Kontinent fest im Griff und die Widerstandskämpfer stehen den Soldaten beinahe wehrlos gegenüber. Die Briten wollen diese Guerilla-Truppen unterstützen, nicht zuletzt, weil sie selbst unter Angriffen der deutschen U-Boote auf ihre Nachschub-Konvois leiden. Sie setzen dabei auf einen geheimen Krieg, in dem Transportwege zerstört werden, Agenten hinter den feindlichen Linien spionieren und die Codes der feindlichen Kommunikation geknackt werden sollen. Doch Großbritannien hat nicht genug Männer für diesen Kampf... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Camp X: Secret Agent School