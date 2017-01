Beate Uhse TV 20:15 bis 21:45 Erotikfilm Der Sexfilmer USA 2014 Stereo 16:9 Merken Der junge Regisseur Woody dreht begeistert Horror-B-Movies. Doch die kommen nicht gut an, deshalb verdonnert ihn sein Produzent zu Sexfilmen. Erst widerwillig, dann aber um so engagierter entsteht Woodys erster Pornostreifen. Als die Polizei den Dreh stürmt und Woody verhaftet, ist der Skandal perfekt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Pornographer Regie: Axel Braun Altersempfehlung: ab 18