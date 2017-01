Sky Nostalgie 20:15 bis 21:30 Abenteuerfilm Zorros Sohn I - Das Geheimnis der schwarzen Maske USA 1947 20 40 60 80 100 Merken 1865: Als Jeff Stewart (George Turner) nach dem US-Bürgerkrieg aus dem Armeedienst zurückkehrt, hat eine Bande in seiner Stadt das Regiment übernommen. Jeff schlüpft in Umhang und Maske seines legendären Vorfahren und macht sich als Zorro daran, in der Stadt aufzuräumen. - Unterhaltsamer Serial-Western mit dem legendären maskierten Rächer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Turner (Jeffrey Stewart/Zorro) Peggy Stewart (Kate Wells) Roy Barcroft (Boyd) Edward Cassidy (Sheriff Moody) Ernie Adams (Richter Hyde) Stanley Price (Pancho) Edmund Cobb (Stockton) Originaltitel: Son of Zorro Regie: Spencer Gordon Bennet, Fred C. Brannon Drehbuch: Franklin Adreon, Basil Dickey, Jesse Duffy, Sol Shor Kamera: Bud Thackery Musik: Mort Glickman, Nathan Scott Altersempfehlung: ab 16