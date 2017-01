History 22:20 bis 23:10 Dokusoap Ozzy & Jack's World Detour Im Westen viel Neues USA 2016 Stereo 16:9 Merken Ozzy und Jack machen eine Reise zum Mount Rushmore. Jack will aus einem Hubschrauber einen Blick auf die historische Stätte werfen, aber Ozzy will nichts davon wissen. Also müssen die beiden ihre Differenzen wie im guten alten Wilden Westen mit einem Duell beilegen. Auf dem Weg nach Rushmore waschen Vater und Sohn Gold, besuchen eine Ausstellung von Nuklear-Raketen, machen einen Abstecher in die alte Westernstadt Deadwood, um das Grab von Wild Bill Hickok zu besuchen, und begegnen "Crazy Horse" von Angesicht zu Angesicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ozzy & Jack's World Detour Altersempfehlung: ab 12