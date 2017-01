Animal Planet 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die Aquarium-Profis USA 2016 Merken "Backstreet Boy" Nick Carter hatte schon als kleiner Junge diverse Aquarien. Doch die waren lange nicht so groß, wie die Spezialanfertigung, die Wayde King und Brett Raymer in dieser Folge im Haus des Sängers in Los Angeles installieren. Das Wasser in dem 1800-Liter-Becken wird von einem Mini-Bioreaktor gereinigt, der hinter der Verkleidung leise vor sich hin schnurrt. So herrscht im Fisch-Tank permanent klare Sicht. Passend zu "Black & Blue", dem Erfolgsalbum der Band, schwimmen darin Unterwasserbewohner, die bei Gefahr die Farbe wechseln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tanked