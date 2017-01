MDR 22:05 bis 23:03 Talkshow Fakt ist! Aus Magdeburg Das neue Miteinander - Rechts und links und nichts dazwischen? Das neue Miteinander - Rechts und links und nichts dazwischen? D 2017 2017-01-23 02:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken ie sind längst ein Teil des aktuellen politischen Spektrums in Deutschland: rechtspopulistische Parteien und Bewegungen der sogenannten "Neuen Rechten". Ihre Anhängerschar wächst, vor allem bei Menschen, die sich von der gegenwärtigen Politik nicht vertreten fühlen. Möglich wird das, weil die Rechtspopulisten auf Emotionen setzen statt auf Fakten. Damit sprechen sie viele Zweifler an. Mit wohlgesetzten Tabubrüchen testen sie regelmäßig die Grenzen der Meinungsfreiheit aus, wie gerade erst der Thüringer AfD-Fraktionschef Höcke. Der neue Rechtsruck wird so zu einer Herausforderung für unsere Demokratie. Denn die etablierten Parteien sind sich uneins, wie sie der Welle des Populismus begegnen sollen. Während die einen überzeugt sind, dass es richtig ist, den rechten Strategien in Debatten Argumente entgegenzusetzen, warnen andere davor, Populisten ein Podium zu geben. Dabei gehört die Debatte zu den ureigensten Instrumenten der Demokratie. Müssen sich Demokraten also nicht der Diskussion stellen - selbst mit erklärten Feinden der Demokratie? Andererseits hat sich die Debattenkultur radikal geändert - im öffentlichen Raum wie im privaten. Landtagsabgeordnete beklagen, seit die AfD im Landtag ist, sei der Ton rauer und provokanter geworden. In den sozialen Medien gibt es keine Tabus mehr, was Anfeindungen bei politischen Themen angeht. Kritische Bürger fühlen sich nicht nur von Politikern und Medien rasch in die rechte Ecke gestellt; umgekehrt werden die etablierten Parteien und links Denkende von rechts verachtet und beschimpft. Argumente werden kaum ausgetauscht; häufig geht es nur um das Beharren auf der eigenen, als einzig gültig angesehenen Sichtweise. Miteinander reden - oder nicht? Wieviel andere Meinung müssen wir aushalten? Und wie geht es weiter mit der Demokratie in Deutschland? Gäste: * Prof. Hans Vorländer, Politikwissenschaftler an der TU Dresden * Liane Bednarz, Publizistin und Autorin des Buches "Wie wir uns jetzt wehren müssen" * André Poggenburg, Landesvorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt * Eva von Angern, Landtagsabgeordnete der LINKEN in Sachsen-Anhalt * Sven Schulze, Europaabgeordneter und Generalsekretär der CDU in Sachsen-Anhalt Stefan Bernschein hat Meinungen von Hallensern zum Thema eingefangen und spricht mit einem ehemaligen AfD-Mitglied, das der Partei vor einiger Zeit den Rücken gekehrt hat. Wie immer wirft er auch einen Blick auf die Meinung der Zuschauer, die sich an der Diskussion unter facebook.com/MDRSachsenAnhalt oder per E-Mail an faktist@mdr.de beteiligen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anja Heyde Gäste: Gäste: Prof. Hans Vorländer (Politikwissenschaftler an der TU Dresden), Liane Bednarz (Publizistin und Autorin des Buches "Wie wir uns jetzt wehren müssen"), André Poggenburg (Landesvorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt), Eva von Angern (Landtagsabgeordnete der Originaltitel: Fakt ist!