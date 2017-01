MDR 20:15 bis 21:45 Arztfilm Die Alpenklinik - Liebe heilt Wunden D, A 2010 2017-01-24 12:30 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine hochschwangere Frau will einem abgestürzten Paragleiter helfen und verletzt sich dabei schwer. Dr. Daniel Guth kann nur ihr Baby retten. Während er mit Klinikmanagerin Miriam den Vater des Kindes sucht, verliebt Oberärztin Dr. Linda Singer sich in den ihr anvertrauten Extremsportler. Als die Freundin von Miriams Sohn mit Bauchkrämpfen zusammenbricht, vermutet Dr. Guth eine Erbkrankheit. Und auch mit der Fotografin Nadja scheint gesundheitlich etwas nicht zu stimmen. Hochbetrieb in der Alpenklinik: Eine Spaziergängerin wird Zeuge, wie ein Paragleiter abstürzt, und alarmiert die Rettungskräfte. Dabei wird die Hochschwangere selbst in einen lebensgefährlichen Unfall verwickelt. In einer dramatischen Notoperation rettet Dr. Daniel Guth ihr Kind, doch die Mutter stirbt unter seinen Händen. Betroffen vom Schicksal des Säuglings, sucht Daniel mit seiner Frau und Klinikmanagerin Miriam nach den Angehörigen. Medizinstudent Thomas gibt sich überraschend als Vater des Kindes zu erkennen. Schwere Vorwürfe über den Tod der jungen Mutter macht sich der abgestürzte Paragleiter Florian, ein passionierter Extremsportler. Oberärztin Dr. Linda Singer verliebt sich Hals über Kopf in ihren charmanten Patienten. Als in der Klinik immer wieder Morphium verschwindet, vermutet Oberschwester Hertha, dass Florian ein Drogenproblem hat. Während Daniel in dieser heiklen Angelegenheit vermittelt, ist er auch als Vater gefragt. Sein Adoptivsohn Frederik hat sich zum ersten Mal verliebt. Als seine Freundin Maria mit schweren Bauchkrämpfen in die Alpenklinik eingeliefert wird, diagnostiziert Daniel eine seltene Erbkrankheit. Daniel findet endlich Zeit, um mit Frederik angeln zu gehen. Dabei wird er zufällig Zeuge, wie eine seiner Patientinnen, die labile Fotografin Nadja, sich das Leben nehmen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erol Sander (Dr. Daniel Guth) Saskia Valencia (Miriam Berghoff-Guth) Katerina Jacob (Hertha) Beate Maes (Dr. Linda Singer) Bernhard Bettermann (Dr. Florian Ressler) Barbara Wussow (Nadja) Albert Fortell (Anton Rosner) Originaltitel: Die Alpenklinik Regie: Peter Sämann Drehbuch: Susanne Freund Kamera: Claus Peter Hildenbrand Musik: Otto M. Schwarz Altersempfehlung: ab 6