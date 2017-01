Hessen 20:15 bis 21:45 Reise Wunderschön! Das böhmische Bäderdreieck D 2012 HDTV Merken Mondäne Prachtbauten, die wieder im Glanz vergangener Tage erstrahlen, prägen das böhmische Bäderdreieck ganz im Westen der Tschechischen Republik. Früher priesen Kaiser und Könige, Dichter und Denker diese Orte in den höchsten Tönen: Karlsbad, Marienbad und Franzensbad. Jetzt begibt sich Katty Salié auf eine Rundreise und stößt überall auf die Spuren von Johann Wolfgang von Goethe und seiner letzten - unglücklichen - Liebe. Sie bewundert Jugendstilfassaden und kunstvolle gusseiserne Kolonnaden und fährt mit dem Zug durch eine Märchenlandschaft, in der fast jede Stadt zwei Namen hat: einen deutschen und einen tschechischen. Sie probiert Karlsbader Oblaten und tschechisches Bier, besichtigt Schloss Metternich samt Kuriositätenkabinett, macht einen Abstecher nach Amerika und erkundet Cheb, eine Stadt mit 950 Jahren Grenzgeschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Katty Salié Originaltitel: Wunderschön!