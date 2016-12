Kabel1 Doku 04:45 bis 05:30 Dokumentation Im Auge des Tornados Göttliche Rettung USA 2014 16:9 HDTV Merken Drei Geschichten erzählen bewegende Schicksale: Eine alleinerziehende Mutter und ihre beiden Söhne können dem Tornado nicht entfliehen, doch wie durch ein Wunder überleben alle drei das Unglück. Eine Familie aus Mississippi erfährt, wie wichtig in Krisensituationen die Hilfe von Freunden ist. Und: Eine kirchliche Gemeinde in Texas bereitet sich jahrelang auf drohende Tornados vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tornado Alley

