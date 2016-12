TV5 17:02 bis 17:16 Sonstiges On n'est pas que des cobayes! Peut-on marcher sur l'eau? Merken Nos cobayes s'attaquent à l'un des plus grands mythes : celui de marcher sur l'eau. Alors que Vincent s'essaye au barefoot, du ski nautique sans les skis, David lui tente de flotter sur l'eau. C'est finalement au hangar que les cobayes vont tenter de marcher sur l'eau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Agathe Lecaron, Vincent Chatelain, David Lowe Originaltitel: On n'est pas que des cobayes!