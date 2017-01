ORF 1 05:25 bis 06:00 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Kleine Lügen erhalten die Freundschaft USA 1966 Merken Jeannie ist eifersüchtig, weil Tony so viel Zeit für sein Hobby Football aufwendet. Um ihrerseits Tony eifersüchtig zu machen, zaubert sie einen Nebenbuhler von ihm herbei. Ihr Plan geht auf und Tony ist vor Eifersucht so niedergeschlagen, dass sogar seine Vorgesetzten darauf aufmerksam werden. Die Situation ändert sich aber, als Tony zufällig beobachtet, wie Jeannie seinen Konkurrenten herbeizwinkert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Barton MacLane (General Peterson) Fred Essler (Radio Announcer) Mike Road (Tony Millionaire) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Claudio Guzmán Drehbuch: Sidney Sheldon Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Ken Harrison

