ORF 1 08:00 bis 08:25 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Liebe und Eifersucht USA 1966 2017-01-04 05:20 Merken Tony möchte einmal wieder ohne Jeannie ausgehen und behauptet, sich mit einem alten Freund treffen zu wollen. Die eifersüchtige Jeannie vermutet ein Date und sperrt Tony hinter Gitter. Als am nächsten Tag der besagte Freund anruft und nachfragt, fühlt Jeannie sich schuldig. Doch in Wahrheit war das nur ein Bluff von Tony, um eine alte Flamme wiedersehen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Major Anthony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Bellows) Bill Daily (Major Roger Healey) Ted de Corsia (Two-Gun Richard) Joan Patrick (Joan Sheldon) Orville Sherman (Otto) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Hal Cooper Drehbuch: Sidney Sheldon Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Ken Harrison

