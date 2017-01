ORF 1 13:25 bis 13:45 Comedyserie The Millers Hilfe, die Eltern kommen USA 2013 2017-01-02 05:30 Stereo Untertitel 16:9 Wieder da Merken Der mäßig erfolgreiche TV-Moderator Nathan Miller bekommt überraschend Besuch von seinen Eltern Carol und Tom, deren Ferienhaus unter Wasser steht. Nun bleibt Nathan nichts anderes übrig, als seinen Eltern zu beichten, dass er schon seit Monaten geschieden ist. Dummerweise ermutigt das seinen Vater Tom, seine Ehe nach 43 Jahren ebenfalls beenden zu wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Arnett (Nathan Miller) Margo Martindale (Carol Miller) Beau Bridges (Tom Miller) Jayma Mays (Debbie) J. B. Smoove (Ray) Nelson Franklin (Adam) Eve Moon (Mikayla) Originaltitel: The Millers Regie: James Burrows Drehbuch: Greg Garcia Kamera: Gary Baum Musik: Danny Lux, Matt Mariano Altersempfehlung: ab 6