ORF 1 12:00 bis 12:45 Jugendserie Dawson's Creek Kein Weg zurück USA 1999 2017-01-03 08:50 Stereo Untertitel Merken Dawsons Vater Mitch wird als Trainer der Football-Mannschaft engagiert. Er schafft es nicht nur die Jungs zu motivieren, sondern nimmt auch noch Jack in die Mannschaft auf. Jen wurde zur Leiterin der Cheerleader gewählt, was ihr außerordentlich peinlich ist. Pacey holt Andy aus der Nervenklinik ab. Sie gesteht ihm, mit einem ihrer Mitpatienten geschlafen zu haben. Für Pacey bricht eine Welt zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Van Der Beek (Dawson) Katie Holmes (Joey) Joshua Jackson (Pacey) John Wesley Shipp (Mitch) Kerr Smith (Jack) Meredith Monroe (Andie) Michelle Williams (Jen) Originaltitel: Dawson's Creek Regie: Melanie Mayron Drehbuch: Greg Berlanti