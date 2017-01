ORF 1 05:25 bis 06:00 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Ein Hundeleben USA 1966 Merken Tony wird von Roger auf eine Party eingeladen, auf der auch zwei Schönheitsköniginnen anwesend sind. Klar, dass Jeannie gar nicht davon begeistert ist. Sie fackelt nicht lange und verwandelt Roger in einen Pudel, der schleunigst davonrennt. Als Tony davon erfährt, macht er sich sofort zum örtlichen Tierheim auf, doch hier steht er ratlos vor dem Hundezwinger, denn er weiß nicht, in welche Rasse Jeannie seinen Freund verwandelt hat. Er entdeckt eine Dogge, die Roger ähnelt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Dick Wilson (Mr. Wimple) Norman Burton (Mr. Asher) Hazel Shermet (Mrs. Anderson) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Hal Cooper Drehbuch: Sidney Sheldon Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Ken Harrison

