ORF 1 05:15 bis 05:35 Comedyserie Hot In Cleveland Durchdrungen von Liebe USA 2013 Stereo 16:9 Der Gruppengeburtstag steht vor der Tür und die Damen haben recht genaue Vorstellungen von ihren Geschenken: Während Joy ihren Lyrikprofessor haben will, wünscht sich Melanie den Mann, den sie vor Kurzem kennengelernt hat. Victoria möchte indes den Regisseur Wes O'Rourke kennenlernen. Mamie bringt zur Feier des Tages einen Wein mit, den sie, Elka und das Bowlingteam vor 50 Jahren gekauft haben. Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Mary Tyler Moore (Diane) Georgia Engel (Mamie) Valerie Harper (Angie) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Steve Joe Kamera: Gary Baum Musik: Emerson Swinford, Ron Wasserman