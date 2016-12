ORF 1 12:35 bis 12:55 Comedyserie Hot In Cleveland Las Vegas in Cleveland USA 2013 Stereo 16:9 Merken Die Mädchen wollen nach Las Vegas fahren, um Victorias Junggesellinnenabschied gebührend zu feiern. Dummerweise stürzt Victoria beim Anprobieren ihrer Hochzeitsschuhe und muss wegen einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus. Mamie und Elka wollen das Beste aus der Situation machen. Sie stellen fest, dass man auch im Krankenhaus Männer in ihrem Alter kennenlernen kann und es dort auch Zimmerservice und Massagen gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Georgia Engel (Mamie) Enrico Colantoni (Julian) Kelly Schumann (Sally) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Sam Johnson, Chris Marcil Kamera: Gary Baum Musik: Emerson Swinford, Ron Wasserman