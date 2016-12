ORF 1 09:15 bis 10:00 Serien Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Schweres Gepäck USA 2011 Stereo Untertitel 16:9 Merken Anne Marie ist der Star ihrer eigenen TV Sendung. In letzter Zeit neigt sie zu häufigen Wutausbrüchen. Deshalb soll sie eine Therapie machen. Für Dani ist es zunächst schwierig, Anne Maries' Vertrauen zu gewinnen. Um mit der Vergangenheit abzuschließen, will Dani ausmisten und einen Flohmarkt veranstalten. Auch die Erinnerungsstücke an ihren Exmann sollen ausgemistet werden. Und T.K. ist zum ersten Mal in seinem Leben verliebt und stolpert von einem Fettnäpfchen ins nächste. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Marc Blucas (Matthew Donnally) Scott Cohen (Nico) Hannah Marks (Lindsay Santino) Patrick Johnson (Ray Santino jr.) Mehcad Brooks (Terrence King) Callie Thorne (Dani Santino) Gail O'Grady (Anne Marie) Originaltitel: Necessary Roughness Regie: John Kretschmer Drehbuch: Elizabeth Kruger, Craig Shapiro, Colin Sweeney Kamera: Reza Tabrizi Musik: Adam Gorgoni Altersempfehlung: ab 6