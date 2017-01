KI.KA 17:45 bis 18:00 Magazin Timster D 2015-2016 2017-01-08 08:20 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Journalismus: Die ersten Schritte zum Traumberuf Journalist führen häufig zunächst über die Schülerzeitungsredaktion. Wenn man an der besten Schülerzeitung Deutschlands mitgewirkt hat, ist man dem Ziel ein großes Stück näher so wie die Schülerzeitungsredakteure des Jahres im Bereich Grundschule. Die "Reporterkids" aus Brandenburg berichten von ihrer Arbeit, ihren Schwerpunktthemen und der Preisverleihung beim Schülerzeitungskongress. Gemeinsam entwickeln sie Fragen, die Tim einem erfolgreichen Journalisten stellen wird: Frederik Obermaier. Der initiierte mit Bastian Obermayer die Panama Papers-Enthüllungen und arbeitet im Ressort Investigative Recherche der Süddeutschen Zeitung. Wie müssen Journalisten vorgehen, um gemeinsam Geheimnisse aufdecken zu können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Timster