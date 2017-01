ARTE 22:10 bis 23:40 Krimi Hafen im Nebel F 1938 2017-01-28 10:50 Stereo SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Le Havre, in den 30er Jahren: Nach seiner Flucht erreicht der Deserteur Jean ausgehungert und mittellos die Hafenstadt in der Normandie. In einer kleinen Strandkneipe bietet ihm der Besitzer namens Panama Unterschlupf und eine ausgiebige Mahlzeit im Nebenzimmer an. Dort macht er Bekanntschaft mit der schönen Nelly. Die beiden verbindet nicht nur eine traurige Vergangenheit, sondern auch die Suche nach Zuneigung und Liebe. Am nächsten Morgen, bei einem gemeinsamen Spaziergang entlang der Hafenpromenade, wird Nelly von dem Verbrecher Lucien und seinen Leuten bedrängt. Kurzum schlägt Jean die Männer nieder und ohrfeigt den eingeschüchterten Lucien. Als Jean wieder die Strandkneipe besucht, scheint sich für ihn das Schicksal zu wenden: Ein lebensmüder Maler hinterlässt ihm nach seinem Selbstmord Kleidung, einen Pass und Geld. Diese karge Ausstattung genügt Jean, um aus Frankreich zu fliehen. Noch am selben Tag schreibt er sich in die Passagierliste eines Frachtschiffs nach Venezuela ein. Inzwischen ist er Nelly nähergekommen und die beiden verbringen eine leidenschaftliche Nacht miteinander. Nelly, die von der Polizei verdächtigt wird, ihren ehemaligen Liebhaber ermordet zu haben, will Jean ziehen lassen und später nachkommen. Doch der gekränkte Lucien sehnt sich nach Rache und verfolgt das Paar. Als Jean sich vor seiner Abreise von Nelly verabschieden will, muss er mit ansehen, wie ihr Vormund Zabel sie zu misshandeln versucht. Jean verliert die Kontrolle und tötet Zabel. Das Paar begibt sich auf den Weg zum Hafen, doch Lucien lauert ihnen dort bereits auf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Gabin (Jean) Michèle Morgan (Nelly) Michel Simon (Zabel) Pierre Brasseur (Lucien) Édouard Delmont (Panama) Raymond Aimos (Quart Vittel) René Génin (Doktor) Originaltitel: Le quai des brumes Regie: Marcel Carné Drehbuch: Jacques Prévert Kamera: Eugen Schüfftan Musik: Maurice Jaubert Altersempfehlung: ab 16