OKTO 14:45 bis 15:00 Magazin indimaj Merken Indimaj zeigt die erste Folge des Magazins. Die Beiträge sind von Flüchtlingen über Flüchtlinge. Der erste Teil ist "Scurdia", ein Orchester, dass viele verschiedene Nationalitäten verbindet. Menschen aus Österreich, aus dem Irak, aus Armenien, aus Bosnien kommenm zusammen. Veranstaltet wurde es vom Musikverein, speziell für Flüchtlinge. Der zweite Teil ist der "Verein arabischer Frauen". Sie beschreiben sich selbst als eine multikulturelle-österreichische-europäische Musik und Gesangsgruppe, die sich für arabische Kultur, Kunst und Musik einsetzt. Der dritte Teil ist die Demonstration für Aleppo vor der russischen und iranischen Botschaft. Durch diese Demonstration wollen die in Österreich lebenden Bürger ihrer Solidarität mit den Menschen in Aleppo, Syrien Ausdruck verleihen. In Google-Kalender eintragen