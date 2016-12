OKTO 16:00 bis 16:30 Magazin Oxus Merken Brückenbau zwischen der österreichischen Gesellschaft und der hier lebenden afghanischen Community. Zum Auftakt widmet sich Oxus folgenden Themen: Einblicke ins Asylquartier Erdberg | Regisseur Wahid Negah beschäftigt sich in seinen Dokus und Theaterstücken mit den Beweggründen für die Flucht aus Afghanistan | beim gemeinsamen Frühstück in der Wiener Brunnenpassage kommen AsylwerberInnen und Flüchtlinge aus aller Welt an einem Tisch zusammen | Amir Sahil erringt Kickbox-Europameistertitel für Österreich. In Google-Kalender eintragen