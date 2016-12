OKTO 17:15 bis 17:30 Magazin oktoScout Merken Der "Journalistenpreis Integration" wurde heuer bereits zum fünften Mal vom Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres sowie dem unabhängigen Expertenrat für Integration und dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) vergeben. Dabei ging der Sonderpreis der Jury an das Magazin "biber" für sein "Newcomer"-Projekt, das Jugendliche mit und ohne Migrations- und Fluchthintergrund an journalistisches Arbeiten heranführt. /// LERNARENA In Google-Kalender eintragen Originaltitel: oktoSCOUT