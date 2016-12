ORF 3 05:10 bis 06:15 Porträt André Hellers Menschenkinder Peter Fabjan Peter Fabjan A Stereo 16:9 Merken Menschen, die in ihrem Leben - auch jenseits herkömmlicher Erfolgskriterien - Einzigartiges geleistet haben, stehen in Hellers detailierten Porträts im Mittelpunkt. Durch seine einfühlsame Gesprächsführung offenbaren die Gesprächspartner meist tiefe Einblicke in ihre Leidenschaften, Begabungen, Weltsichten und Schicksalhaftigkeiten und lassen die Zuschauer an ihren Biografien teilhaben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: André Hellers Menschenkinder