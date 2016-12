ORF 3 05:50 bis 07:00 Porträt André Hellers Menschenkinder Menschenkinder aus Salzburg Menschenkinder aus Salzburg A Stereo 16:9 Merken Salzburg ist nicht nur eine grandiose Kulturstadt und nicht nur ein großartiger Alpinschauplatz. Salzburg ist auch die Heimat zahlreicher berühmter Österreicherinnen und Österreicher: von Sepp Forcher, Harald Krassnitzer, Angelika Kirchschlager über Annemarie Moser-Pröll, Helga Rabl-Stadler, Caspar Einem bis zu Fürstin Manni Sayn-Wittgenstein. Sie erinnern sich an Kindheit, Jugend und andere Lebensabschnitte in der Salzburger Altstadt, der Seenplatte, Almen und anderen bezaubernden Plätzen dieses Bundeslandes. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: André Hellers Menschenkinder

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 287 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 47 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 47 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 47 Min.