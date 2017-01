Nick 08:50 bis 09:35 Kinderfilm Nickelodeon's Superstars Superweihnachten USA 2015 Merken Deine Nickelodeon Stars treffen sich zur besten Weihnachtsparty aller Zeiten. Es geht los mit cooler Musik und lustigen Sketchen, doch bald merken unsere Helden, dass ihnen eine Falle gestellt wurde! In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ella Anderson (Herself) Brec Bassinger (Herself) Mace Coronel (Himself) Sean Ryan Fox (Marty) Originaltitel: Nickelodeon's Ho Ho Holiday Special Regie: Jonathan Judge Drehbuch: Derek Baynham, Steve Freeman, Aaron Ho, Kevin Kopelow, Rachel McNevin, Heath Seifert Musik: Rick Butler, Fred Rapoport Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 228 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:56 bis 15:12

Seit 82 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:35 bis 09:25

Seit 43 Min. Oddbods

Trickserie

Super RTL 08:50 bis 09:20

Seit 28 Min.