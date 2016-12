N24 Doku 10:45 bis 11:20 Reportage 200.000 Tonnen auf hoher See D 2000 Merken Die "Kowloon" ist 300 Meter lang, 42 Meter breit und 60 Meter hoch. In über 6.000 Containern transportiert das Containerschiff der Superlative jede Art von Fracht über die Weltmeere - vom Spielzeug bis zum Nuklearbrennstab. Eine 18-köpfige Besatzung ist im ständigen Pendelverkehr zwischen Asien und Europa oft monatelang auf der "Kowloon" im Einsatz. Die N24-Reportage zeigt die Männer bei ihrer Fahrt auf dem Giganten aus Stahl. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 200.000 Tonnen auf hoher See