Faschingsprinz, OIDA! A 2012

In Salzburg plant Tibor seit Wochen seinen Auftritt als Leningrad Cowboy. Mit seinen Freunden möchte er am Wilderer Gschnas so richtig Gas geben. Damit beim Feiern alles mit rechten Dingen abläuft, ist Ehefrau Sonja als Anstandswauwau mit dabei. Tibor will den großen Auftritt und fährt sogar mit Stretch-Limousine vor und produziert sich vor der Partymeute. Doch kaum hat er Partyluft geschnuppert, lässt er seine Angetraute alleine zurück und vergnügt sich lieber mit neuen Bekanntschaften. GoGo-Tänzerin Dalida hat genug vom Single-Dasein. Sie möchte endlich einen neuen Mann kennenlernen und mit ihm glücklich werden. Bei ihrem Auftritt auf einem Faschingsgschnas in Niederösterreich hofft die Blondine ihren Froschkönig zu finden, das richtige Prinzessinnen-Outfit hat sie jedenfalls schon. Mit ihren Tanzkünsten weiß die Bei einer Faschingsparty in Leibniz sorgt ein Störenfried beim Zeltfest für Unruhe. Die Securitys sind gezwungen einzugreifen. Dabei wird der aggressive Besucher ausfällig und weigert sich das Faschingsfest zu verlassen.