ATV 22:15 bis 23:10 Krimiserie Rizzoli & Isles Tanz in den Tod USA 2011 2017-01-24 02:15 Stereo Jane und Maura untersuchen den Tod von Denise Ryan, die in einem Tanzstudio mit einer Schere ermordet wurde. Da die Ermittler herausfinden, dass die Tochter des Opfers, Dakota, als großes Nachwuchstalent gilt, was schon zu heftigen Auseinandersetzungen mit einigen der anderen überambitionierten Mütter geführt hat, vermutet Jane zuerst Eifersucht als Tatmotiv. Doch Mauras Autopsieergebnis und die Zeugenaussagen führen in eine ganz andere Richtung: Es stellt sich heraus, dass Denise und Dakota im Zeugenschutzprogramm waren, weil Denise vor Gericht gegen ihren Ex-Mann, einen berüchtigten Drogendealer, ausgesagt hatte?. Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura Isles) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Bruce Mc Gill (Det. Vince Korsak) Lee Thompson Young (Det. Barry Frost) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Sarah McElligott (Denis Ryan) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Mark Haber Drehbuch: Janet Tamaro, David Gould, Tess Gerritsen Kamera: Anthony Hardwick Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 16